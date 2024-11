Am 1. Januar werden die ersten Wintercamper im Naherholungszentrum erwartet. Deshalb laufen die Arbeiten am Sanitärgebäude auf vollen Touren. Doch wird sich in den kommenden Monaten noch viel mehr ändern, auch die Preise.

Hochbetrieb am Jersleber See

Das Sanitärgebäude am Jersleber See wollte die Gemeinde Barleben schon seit Jahren sanieren und ein weiteres bauen. Das haben nun die Pächter übernommen. Das Dach ist wie neu und die Fassade gestrichen. Chef Denis Reipsch (links) berät sich mit Projektleiter Marcus Steinke über den Innenausbau.

Jersleber See - Trotz der kalten Jahreszeit ist auf dem Gelände des Naherholungszentrums Jersleber See eine Menge los. Vor dem Sanitärgebäude parken etliche Firmenfahrzeuge. Im Inneren geht es zu wie in einem Ameisenhaufen. Arbeiter von sechs Unternehmen in fünf Gewerken haben ihr Tun. Hier wird gestemmt, gestrichen, verlegt, gehämmert und verbunden. „Hier läuft alles auf Hochtouren“, sagt Dennis Reipsch, der mit Ehefrau Sophie am 15. Oktober als Pächter das Gelände von der Gemeinde Barleben übernommen hatte. Was das Paar plant.