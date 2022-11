Höhere Kosten für die Besucher am Jersleber See

Sämtliche Gebühren am Jersleber See sollen mit Beginn der nächsten Sommersaison steigen. Das sehen aktuelle Empfehlungen der Barleber Gemeindeverwaltung vor.

Die Gebühren für das Strandbad und den Campingplatz im Erholungsgebiet Jersleber See sollen zum 1. Januar 2023 angehoben werden.

Jersleber See - Kaum war die diesjährige Sommersaison am Jersleber See zu Ende gegangen, schon haben die Mitarbeiter der Verwaltung ihre Stifte gespitzt und fleißig gerechnet. Hintergrund ist eine geplante Gebührenanpassung. Schließlich machen Kostensteigerungen auch vor dem Naherholungsgebiet keinen Halt.