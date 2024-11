Der „Bördehof“ in Ebendorf wird seit über 30 Jahren erfolgreich von der Familie Wischeropp geführt. Der Start erfolgte mit der Vermietung von Zimmern im eigenen Wohnhaus. Was den Gasthof bis heute so erfolgreich macht.

Ebendorf - Das Hotel „Bördehof“ in Ebendorf versprüht einen ganz besonderen Charme. Wer das Gelände von Süden her, also von der Magdeburger Straße aus betritt, muss zunächst einen großen, für die Magdeburger Börde ganz typischen Torbogen passieren. Auf dem Hof angekommen wird der Gast mit absoluter Ruhe belohnt. Und wer Glück hat, wird vom stets herumstromernden Pfau Fridolin und dessen Partnerin begrüßt. Warum sich Gäste hier so wohl fühlen.