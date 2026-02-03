Klirrende Kälte hat Wolmirstedt fest im Griff. Das große Wärmenetz betreiben die Stadtwerke, doch es gibt auch ein ganz kleines. Dahinter steckt ein junger Ingenieur.

Im eiskalten Winter: Wie ein junger Mann ein Wohngebiet heizt

Wolmirstedt. - Die meisten Wolmirstedter Wohnungen werden mit Erdgas beheizt, vorrangig durch die Stadtwerke. Doch ein junger Mann betreibt ein eigenes kleines Wärmenetz. Wie kommt er dazu und welche Pläne verfolgt er für die Zukunft? Und was lässt sich mit der Abwärme von Batteriespeichern anfangen?