Im Wolmirstedt trainieren Senioren für das Sportabzeichen

Wolmirstedt - Ohne Ehrgeiz geht es nicht. „Wir legen in jedem Jahr das Sportabzeichen ab“, sagt Christine Seidel. Selbst, wenn nicht alle Gold bekommen, so treten doch alle Sportfreunde dafür an. Die Mitglieder der Seniorensportgruppe des SV Kali Wolmirstedt sehen das Sportabzeichen als Lohn für die wöchentliche Anstrengung. Trainerin Christine Seidel weiß genau, wie Muskeln und Sehnen fit gehalten werden, wie die Beweglichkeit erhalten werden kann. Die 77-Jährige war in ihrem Berufsleben Sportlehrerin.