Im Wolmirstedter Ortsteil Farsleben ist ein neues Haus am Start

Wolmirstedt - Mit der Ruhe in der Farsleber Ortsmitte ist es am Montag vorbei. Mit dem einem symbolträchtigen ersten Spatenstich am Montag, 24. Januar, beginnt der Bau des Farsleber Feuerwehrgerätehauses. Die Pläne dafür wurden mehrmals verändert. Ziel war es, den Farsleber Feuerwehrleuten viel Stress zu nehmen und einen Baum zu erhalten. Ist das gelungen?