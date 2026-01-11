Winter, Minusgrade, Schnee? Davon ließen sich die über 30 Wanderer nicht abhalten und liefen, bis sie das Grünkohlessen auf Webers Hof erreicht haben.

Immer wieder lockt die Grünkohlwanderung nach Farsleben

Die Grünkohlwanderung führte auch am Zielitzer Kaliwerk vorbei.

Farsleben. - Fast stand die Grünkohlwanderung der Weberaner auf der Kippe. Der Wetterbericht sagte zunächst Schneesturm voraus. Doch dann änderte sich die Vorhersage und wer sich der Wandergruppe anschloss, erlebte einen Winterweg durchs Börde-Märchenland.