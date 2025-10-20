Die „Himmelstour 2.0“ hat Björn Casapietra sein Programm genannt und verspricht einen Abend mit Musik, die Herz und Seele berührt.

Wolmirstedt. - Überschwänglich wird es wohl, wenn Björn Casapietra am Freitag, 14. November, um 19 Uhr in Wolmirstedts Katharinenkirche mit seiner „Himmelstour 2.0“ gastiert. Der Tenor spannt mit gefühlvoller Stimme und speziellem augenzwinkernden Humor einen Bogen von der klassisch-geistlichen bis zur weltlichen Musik.