  4. Björn Casapietra singt am 14. November in Wolmirstedt: Die schönsten Himmelslieder in der Katharinen-Kirche

Die „Himmelstour 2.0“ hat Björn Casapietra sein Programm genannt und verspricht einen Abend mit Musik, die Herz und Seele berührt.

Von Gudrun Billowie 20.10.2025, 16:00
Björn Casapietra singt im November in Wolmirstedt.
Björn Casapietra singt im November in Wolmirstedt. Foto: privat

Wolmirstedt. - Überschwänglich wird es wohl, wenn Björn Casapietra am Freitag, 14. November, um 19 Uhr in Wolmirstedts Katharinenkirche mit seiner „Himmelstour 2.0“ gastiert. Der Tenor spannt mit gefühlvoller Stimme und speziellem augenzwinkernden Humor einen Bogen von der klassisch-geistlichen bis zur weltlichen Musik.