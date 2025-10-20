Der Sänger Ronny Weiland präsentiert in Genthin sein neues Programm, das auf Zuspruch aus dem Publikum basiert. Klassik, Volkslieder und eigene Titel versprechen einen emotionalen Abend.

Genthin - Ronny Weiland, der Sänger mit der tiefen Stimme, geht mit seinem neuen Programm „Konzert der Gefühle“ auf Deutschlandtour. Die Idee zu dieser besonderen musikalischen Zusammenstellung stammt direkt von den Zuschauern.

In zahlreichen Gesprächen und Briefen dankte das Publikum Ronny Weiland, dass seine Lieder Balsam für die Seele seien und sie bei jedem Konzert tiefe Gefühle und Emotionen erleben durften. Weiland möchte diese Wertschätzung nun in seinem neuen Programm widerspiegeln.

Das „Konzert der Gefühle“ ist eine Zusammenstellung, die die großen Erfolge der Meister und klassische Melodien beinhaltet. Die Zuhörer dürfen sich unter anderem auf bekannte Stücke wie „Freude schöner Götterfunken“, das „Ave Maria“ und das eindringliche Lied des Gefangenenchors aus Verdis Oper „Nabucco“ freuen.

Volksmusik und Volkslieder im Programm

Ein weiterer Schwerpunkt des Abends liegt auf den Wurzeln der deutschen Volksmusik. Erinnerungen an Kindheit und Jugend werden wach, wenn Ronny Weiland jene schönen alten deutschen Volkslieder singt, die viele noch aus dem Elternhaus kennen und die in der Schulzeit gelernt wurden – Lieder, die viele Menschen ein Leben lang begleiten.

Ergänzend dazu präsentiert Ronny Weiland auch Titel aus seiner eigenen Feder. Darunter sind Lieder wie „Betende Hände“ und „Gib Eltern etwas wieder“. Ein garantierter Höhepunkt für alle Gäste ist die Erfüllung des Wunsches, Franz Lehár’s berühmtes „Wolgalied“ aus der Operette „Der Zarewitsch“ vorgetragen zu bekommen.

Weiland überzeugt vor allem durch seine herausragende, sonore Stimme und gehört heute zu den wenigen Künstlern, die diese klassisch geprägte Musik gezielt für das reifere Publikum präsentieren. Der gebürtige Thüringer ist gelernter Steinmetzmeister und hat eine bemerkenswerte Karriere hingelegt.

Tickets in der Touristinformation

Am Anfang erhielt er große Unterstützung vom Management seines großen Vorbildes, der Legende Ivan Rebroff. Man erkannte sofort das Potenzial in dem jungen Thüringer und stellte eine Verbindung zu Ivan Konsulov in der Schweiz her, der Ronny Weiland weiter im Gesang ausbildete. Diese profunde Ausbildung prägt die Qualität seines Gesanges bis heute.

Termin in Genthin: Datum: 26. Oktober um 17 Uhr im Plenarsaal im „Kreishaus in Genthin. Tickets gibt es in der Touristinformation in der Stadtbibliothek Genthin (Telefon: 03933/802 225).