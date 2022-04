Impfbus wieder auf Tour: Erster Stopp in Barleben

Er ist wieder unterwegs, der Impfbus des Landkreises Börde. Auch in Barleben stiegen die Menschen ein.

In den fünf Stunden Aufenthalt in Barleben bekamen über 250 Menschen die Erst-, Zweit oder Auffrischungsimpfung.

Barleben - Seit dem 3. Januar tourt der Impfbus des Landkreises wieder durch die Börde. Erste Station im neuen Jahr war am Montag Barleben. Auf dem Parkplatz vor Aldi und Edeka riss die Schlange zwischen 9 und 14 Uhr nicht ab. Über 250 Menschen holten sich in dem Bus die Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung. An Bord war eine kleine rollende Praxis mit Computertechnik, Scan-Gerät und Chipkartenleser.