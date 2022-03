In Angern und Wenddorf wird kostengünstige Energie selbst produziert

Angern/Wenddorf - Ein angenehm warmes Zuhause ohne sorgenvolle Gedanken über die nächste Heizkostenabrechnung, oder an die in diesen Tagen dramatisch steigenden Preise von Gas und Heizöl. Keine Sorge über Co2-Abgaben oder Umweltbelastungen bei Nutzung von 100 Prozent erneuerbarer Energie für die Heizungsanlage. Unabhängig sein von Öl- und Gasimporten aus Drittländern. Was so klingt, wie ein schöner Traum, könnte schon in den nächsten Jahren in den Ortschaften Angern und Wenddorf Wirklichkeit werden.