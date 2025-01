Von VS

Von VS

Der Führerschein ist in den vergangenen Jahren immer teurer geworden. Grund dafür sind nicht nur die gestiegenen Kosten der Fahrschulen, auch die Ausbildung dauert länger. Aber warum?

In Dolle aufgeklärt: 48 Fahrstunden bis zur Prüfung

Führerschein in der Börde

Dolle - Jeder der einen gültigen Führerschein besitzt und regelmäßig mit seinem Fahrzeug unterwegs ist, der kennt dieses Problem: Manchmal stellt sich die Frage: „War das jetzt richtig, wie ich gerade gehandelt habe? Oder was will mir dieses Verkehrsschild eigentlich sagen? Oft ist es Jahrzehnte her, dass die Fahrerlaubnis gemacht wurde und eine Auffrischung erfolgte nie, obwohl es auch bei den Verkehrsregeln viele Neuerungen gab.