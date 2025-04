Zielitz - Aufgeregtes Geplapper in der Theatergarderobe in Zielitz: Bei schönstem Frühlingswetter werden zum ersten Mal die Kostüme für die neue Komödie anprobiert.

„Was nicht passt, wird noch passend gemacht, aber für ein gemeinsames Foto genügt es erst einmal“, ruft Regisseurin Sigrid Vorpahl in die Garderobe und bittet die Schauspieler zum Ensemble-Foto vor das Theater Zielitz.

Seit Januar schon probt das 24 Darsteller umfassende Ensemble des Holzhaustheaters für die neue Komödie. Sogar am Ostermontag ist eine Probe angesetzt – allerdings für die Vorstellung von „Petticoat und Rock ’n’ Roll“ am Sonnabend, 26. April.

Tickets gibt es bereits unter www.holzhaustheater.de.

Für das Sommertheater auf dem Salzberg sind die Petticoats auch wieder gefragt, denn Autorin Sigrid Vorpahl hat das alte Stück neu bearbeitet und in das Berlin der 1950er Jahre verlegt: Philipp Klapproth aus Kyritz an der Knatter will in der Großstadt endlich mal seinem Affen so richtig Zucker geben und organisiert sich einen Besuchsabend in einer Heilanstalt für Geisteskranke. Die Premiere der „ganz neu verwickelten“ Komödie „Je öller, je döller – Pension Schöller“ ist für den 13. Juni zu den 25. Kalimandscharo-Festspielen Zielitz auf dem Salzberg geplant.