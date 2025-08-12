Der Kulturverein des Bürgerhauses bietet in Wolmirstedt ein besonderes Angebot. Eine barrierefreie Sommerparty für Menschen mit und ohne Handicap gibt es am 15.August.

Wolmirstedt. - Um sich für alle Einwohner stark zu machen und niemanden auszugrenzen, hat sich der Kulturverein des Bürgerhauses in Wolmirstedt eine besondere Party unter freiem Himmel einfallen lassen. Am Freitag, 15. August, veranstaltet der Verein im Schlossgarten seinen ersten Abend für Menschen mit Handicap. Ab 16 Uhr gibt es im Schlossgarten das besondere Open-Air-Event.

„Kommen dürfen natürlich alle, die wollen, egal ob mit oder ohne Behinderung und auch egal welchen Alters“, sagt Daniela Wirthgen vom Kulturverein. Und weil das Bürgerhaus selbst noch immer auf einen Fahrstuhl wartet, um selbst barrierefrei zu sein, haben die Organisatoren an alles gedacht. „Wir lassen dann auch extra im Schlossgarten eine behindertengerechte Toilette aufstellen.“

Event für Menschen mit Behinderung: So geht Feiern barrierefrei

Die Besucher erwarten unter anderem spannende Spiele wie etwa ein Quiz und ein Glücksrad, bei denen jeder sein Wissen und auch sein Glück testen kann. „Außerdem habt ihr die Möglichkeit, auszuprobieren, wie es sich anfühlt, im Rollstuhl zu sitzen – eine eindrucksvolle Erfahrung, die das Bewusstsein für Barrierefreiheit schärft“, heißt es aus dem Bürgerhaus.

Gastronomisch versorgt werden die Besucher wie immer vom Team des Kulturvereins, zum Abend hin soll zudem gegrillt werden. Für eine fröhliche Stimmung soll zum Abschluss des Festes dann noch die musikalische Unterhaltung sorgen.