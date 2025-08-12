In Ebendorf wollen Wissenschaftler der Universität Magdeburg in kleinem Maßstab testen, wie sich die erneuerbare Stromerzeugung und das Heizen perfekt kombinieren lassen. So gibt das Börde-Dorf den Ausschlag bei der Energiewende.

Auch in Barleben und seinen Ortschaften wird vermehrt auf Solarenergie gesetzt. Ebendorf wird nun zum Forschungslabor der Zukunft.

Ebendorf. - Immer mehr Privathaushalte und Unternehmen in Deutschland nutzen Solarenergie zur Stromerzeugung. Gerade an besonders sonnigen Tagen wird bundesweit sogar zu viel produziert. „Die abgeregelte, also gar nicht erst eingebrachte Energiemenge ist dann aber leider verloren“, erklärt Projektleiter Martin Wolter. In Ebendorf wird hier nun umgedacht.