weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Strom, Gas und Wärme vernetzt: Intelligentes Energiesystem: Forscher entwickeln in Ebendorf die Stromlösung

Strom, Gas und Wärme vernetzt Intelligentes Energiesystem: Forscher entwickeln in Ebendorf die Stromlösung

In Ebendorf wollen Wissenschaftler der Universität Magdeburg in kleinem Maßstab testen, wie sich die erneuerbare Stromerzeugung und das Heizen perfekt kombinieren lassen. So gibt das Börde-Dorf den Ausschlag bei der Energiewende.

Von Kristina Reiher 12.08.2025, 10:00
Auch in Barleben und seinen Ortschaften wird vermehrt auf Solarenergie gesetzt. Ebendorf wird nun zum Forschungslabor der Zukunft.
Auch in Barleben und seinen Ortschaften wird vermehrt auf Solarenergie gesetzt. Ebendorf wird nun zum Forschungslabor der Zukunft. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

Ebendorf. - Immer mehr Privathaushalte und Unternehmen in Deutschland nutzen Solarenergie zur Stromerzeugung. Gerade an besonders sonnigen Tagen wird bundesweit sogar zu viel produziert. „Die abgeregelte, also gar nicht erst eingebrachte Energiemenge ist dann aber leider verloren“, erklärt Projektleiter Martin Wolter. In Ebendorf wird hier nun umgedacht.