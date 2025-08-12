weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Blankenburg: Marode Fußwege und Hindernisse für Kinderwagen, Rollstuhlfahrer und Senioren

Kritik vom Behindertenverband  Blankenburg: Marode Fußwege und Hindernisse für Kinderwagen, Rollstuhlfahrer und Senioren

Blankenburg verändert sich sichtbar – doch Barrieren bleiben. Menschen mit Behinderung, Senioren und Eltern stoßen auf Hindernisse im Alltag. Der Behindertenverband fordert endlich konkrete Lösungen.

Von Jens Müller Aktualisiert: 12.08.2025, 12:58
Solche Begehungen und Befahrungen, um sich einen Überblick über die Barrieren für Fußgänger und Rollstuhlfahrer in Blankenburg zu verschaffen, gab es schon einige - so wie hier im Wohngebiet Regenstein. Frank Graubaum (vorn links) sieht beim Abbau von Hürden noch einigen Nachholbedarf. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Seit der Wende hat sich die Harzstadt Blankenburg an vielen Stellen herausgeputzt. Menschen mit Behinderungen, Senioren und Eltern mit Kinderwagen stoßen aber immer noch an Grenzen. Dazu sprach Volksstimme-Reporter Jens Müller mit Frank Graubaum, dem Vorsitzenden des Behindertenverbandes.