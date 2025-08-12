Solche Begehungen und Befahrungen, um sich einen Überblick über die Barrieren für Fußgänger und Rollstuhlfahrer in Blankenburg zu verschaffen, gab es schon einige - so wie hier im Wohngebiet Regenstein. Frank Graubaum (vorn links) sieht beim Abbau von Hürden noch einigen Nachholbedarf.

Foto: Jens Müller