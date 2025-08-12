Kritik vom Behindertenverband Blankenburg: Marode Fußwege und Hindernisse für Kinderwagen, Rollstuhlfahrer und Senioren
Blankenburg verändert sich sichtbar – doch Barrieren bleiben. Menschen mit Behinderung, Senioren und Eltern stoßen auf Hindernisse im Alltag. Der Behindertenverband fordert endlich konkrete Lösungen.
Aktualisiert: 12.08.2025, 12:58
Blankenburg. - Seit der Wende hat sich die Harzstadt Blankenburg an vielen Stellen herausgeputzt. Menschen mit Behinderungen, Senioren und Eltern mit Kinderwagen stoßen aber immer noch an Grenzen. Dazu sprach Volksstimme-Reporter Jens Müller mit Frank Graubaum, dem Vorsitzenden des Behindertenverbandes.