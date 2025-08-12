Autos parken unter der Ringbrücke an der Halberstädter Straße. Fußgänger und Radfahrer ignorieren die Sperrung. Und das, obwohl Lebensgefahr besteht. Die Stadt reagiert.

Unter der Ringbrücke an der Halberstädter Straße sind Fußgänger und Radfahrer trotz Sperrung unterwegs.

Magdeburg. - Die Halberstädter Straße und die Hellestraße in Magdeburg sind in den Bereichen der Ringbrücke, die darüber verläuft, abgesperrt - weil die Ringbrücken einsturzgefährdet sind. Doch das hindert Fußgänger und Radfahrer nicht, sich Wege zu suchen. Ähnlich wie auch an der Brenneckestraße. Auf dem Parkplatz unter der Brücke stehen auch noch Fahrzeuge. Ein Zustand, der so nicht bleiben kann, schließlich ist die Brücke einsturzgefährdet.