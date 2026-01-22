Zum 23. Mal trifft sich der Freundeskreis Mittelalternumismatik und tauscht sich in Magdeburg über jahrhundertealte Schätze und den aktuellen Forschungsstand aus. Alles zum Programm und zur Teilnahme.

Magdeburg. - Sie haben Jahrhunderte überdauert, lösen in Münzsammlern und Mittelalterforschern eine große Faszination aus und stehen am Samstag, 24. Januar, in Magdeburg im Fokus. Dort kommen zum 23. Mal die Freunde der Mittelalternumismatik zusammen. Im Kaiser-Otto-Saal des Kulturhistorischen Museums gibt es ab 10 Uhr ein spannendes Programm für Sammlerfreunde.

Stephan Moeller hält einen Vortrag über romanische Architekturen auf mitteldeutschen Brakteaten - Münzen aus sehr dünnem Blech - aus dem 12. Jahrhundert. Über die oft wenig beachteten Münzfunde vom Kreuzzug des Kaisers Friedrich I. Barbarossa referiert Hans Christoph Noeske. Ulf Dräger stellt den Sammlungszuwachs für das Landesmünzkabinett Halle vor und Alexandra Hylla informiert über die Geschichte zum Kriegsverlust und die Forschung zur Herkunft der Salzburger Münzsammlung.

Freunde der Mittelalternumismatik treffen sich in Magdeburg

Am Nachmittag stellen Thomas Arnold Nordhäuser Hohlpfennigprägungen und Ulrich Fach Brakteaten der Herren von Hakeborn vor. Horst Konietzko präsentiert bisher unbestimmte Mittelaltermünzen und versucht, diese zuzuordnen. Fotos mit Angabe von Material, Gewicht und Größe können vorab an horst.konietzko@gmx.de gesendet werden. Die Veranstalter bitten für das Treffen der Freunde der Mittelalternumismatik um Anmeldung unter knoke_md@web.de oder mueller@lhbsa.de.

Die Teilnahme an der Tagung kostet 20 Euro.