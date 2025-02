Die Last der Kali-Halde sorgt für Bodenverschiebungen bei Loitsche. Die beschädigen eine Brücke, die nun abgerissen und neu gebaut werden muss. Das sorgt über mehrere Jahre für eine Umleitung.

Loitsche. - Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden im Herbst vergangenen Jahres sind Brückenbauwerke in ganz Deutschland verstärkt in den Fokus genommen worden. Auf den Brücken der Magdeburger Tangente gilt seit Jahresende aus Sicherheitsgründen nur noch Tempo 30. Aber wie steht es um die Brücken im Landkreis Börde?