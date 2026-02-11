Nach Bürgerkritik am schlechten Zustand Neue Gastronomie, Trimm-Dich-Pfad und Grillwiese für Magdeburger Park
Zur Belebung des Magdeburger Vogelgesang-Parks haben Anwohner jetzt bei einem Workshop erste Ideen gesammelt. Was sie sich wünschen und wie es nun weitergeht.
Aktualisiert: 11.02.2026, 13:56
Magdeburg. - Wie soll es mit dem Vogelgesang-Park in Magdeburg weitergehen? Mit dieser Frage haben sich jetzt Anwohner in einem Workshop intensiv auseinandergesetzt und erste Ideen für eine (Wieder)belebung des Areals am Magdeburger Zoo gesammelt.