Nach Bürgerkritik am schlechten Zustand Neue Gastronomie, Trimm-Dich-Pfad und Grillwiese für Magdeburger Park

Zur Belebung des Magdeburger Vogelgesang-Parks haben Anwohner jetzt bei einem Workshop erste Ideen gesammelt. Was sie sich wünschen und wie es nun weitergeht.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 11.02.2026, 13:56
Die Pergola im Magdeburger Vogelgesang-Park wartet seit Jahren auf eine Sanierung. Dies gehört unter anderem zu den Wünschen der Anwohner für die historische Grünanlage.
Die Pergola im Magdeburger Vogelgesang-Park wartet seit Jahren auf eine Sanierung. Dies gehört unter anderem zu den Wünschen der Anwohner für die historische Grünanlage. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Wie soll es mit dem Vogelgesang-Park in Magdeburg weitergehen? Mit dieser Frage haben sich jetzt Anwohner in einem Workshop intensiv auseinandergesetzt und erste Ideen für eine (Wieder)belebung des Areals am Magdeburger Zoo gesammelt.