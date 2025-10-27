Mietminderung erst nach verzögerten Bau-Abschluss Mieter weiter verärgert: Wochenlang ohne Bad und Küche
Einige Mieter sind wegen Bauarbeiten in ihrem Haus in Magdeburg-Kannenstieg verärgert. Ende Oktober sollten die Arbeiten beendet sein. Doch es geht weiter.
27.10.2025, 17:00
Magdeburg. - Ein Haus mit 40 Wohneinheiten an der Hans-Grundig-Straße in Magdeburg wird gerade saniert. Bei den Mietern sorgte das Leben auf der Baustelle für Ärger. Zwar sind die ersten Wohnungen jetzt fertig, vorbei ist der Baulärm jedoch noch nicht.