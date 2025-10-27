Einige Mieter sind wegen Bauarbeiten in ihrem Haus in Magdeburg-Kannenstieg verärgert. Ende Oktober sollten die Arbeiten beendet sein. Doch es geht weiter.

Die Baustelle an der Hans-Grundig-Straße in Magdeburg geht weiter. Einige Mieter hatten sich wegen der Umstände auf der Baustelle beschwert und an die Volksstimme gewandt.

Magdeburg. - Ein Haus mit 40 Wohneinheiten an der Hans-Grundig-Straße in Magdeburg wird gerade saniert. Bei den Mietern sorgte das Leben auf der Baustelle für Ärger. Zwar sind die ersten Wohnungen jetzt fertig, vorbei ist der Baulärm jedoch noch nicht.