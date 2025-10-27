Tote Wildgans gefunden Wegen Vogelgrippe: Stadt Stendal schließt den Tiergarten
Eine tote Wildgans ist im Stadtsee gefunden worden. Der ist Tummelplatz Hunderter Vögel, daneben lieg der Tiergarten. Nun zieht der Oberbürgermeister die Reißleine.
Aktualisiert: 27.10.2025, 17:30
Stendal. - Wenn Gänse wild mit den Flügeln schlagen und Schwäne wie Hütehunde um die Vogelschar herumschwimmen, sieht der Statdsee in Stendal aus wie die perfekte Herbstidylle. Doch der Eindruck täuscht. Die Vogelgrippe fordert Tribut.