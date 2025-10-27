Das Zerbster Krankenhaus ist in aller Munde - die Schließung hält alle in Atem. Das Thema steht auch beim kommenden Stadtrat in der Stadthalle auf der Agenda. Wann, wo und über was gesprochen wird.

Zerbst/tr - Die Stadt Zerbst sieht sich in der Verantwortung, zur Aufrechterhaltung einer flächendeckenden und wohnortnahen Gesundheitsversorgung beizutragen. Vor dem Hintergrund bekanntgewordener Pläne zur Schließung des stationären Bereichs des Helios-Klinikstandorts in Zerbst will der Stadtrat während seiner Sitzung am Mittwoch klare Kante zeigen, und zwar in Form einer zu beschließenden Willensbekundung.

Das Papier richtet sich an die Geschäftsführung des Helios Klinikkonzerns, an das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt und an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld. In der Willensbekundung bekennen sich die Stadträte ausdrücklich zum dauerhaften Erhalt des Klinikstandortes Zerbst und fordern die Fortführung des stationären Betriebes als zentralen Bestandteil der regionalen Gesundheitsversorgung, heißt es in der Beschlussvorlage.

Krankenhaus gehört seit 140 Jahren zu Zerbst

Das Krankenhaus ist seit 140 Jahren ein fester Bestandteil der städtischen und regionalen Infrastruktur – als medizinische Einrichtung, als bedeutender Arbeitgeber und als elementarer Bestandteil der Daseinsvorsorge. Eine Schwächung oder gar der Verlust dieses Standortes hätte weitreichende Auswirkungen, nicht nur für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zerbst, sondern auch für die ganze Region, wird in der Beschlussvorlage betont.

Der Stadtrat kommt am Mittwoch, 29. Oktober 2025, ab 17:00 Uhr in der Stadthalle Stadthalle, Katharina-Saal zusammen. Die Sitzung ist öffentlich. Jeder Zerbster kann daran teilnehmen.