Die Wolmirstedter Grundschulen nehmen ab sofort Anmeldungen für die Einschulungen entgegen. Dabei müssen Eltern einiges beachten.

Wolmirstedt. - Eltern aufgepasst: Kinder, die bis zum 30. Juni 2027 das sechste Lebensjahr vollenden, werden mit dem Beginn des Schuljahres 2027/28 eingeschult. Die Anmeldungen müssen bereits jetzt erfolgen, bis zum 1. März 2026. Das sieht ein Runderlass des Bildungsministeriums vor.