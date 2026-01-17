weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  4. Eltern müssen jetzt aktiv werden: Kinder für die Einschulung 2027 anmelden

Die Wolmirstedter Grundschulen nehmen ab sofort Anmeldungen für die Einschulungen entgegen. Dabei müssen Eltern einiges beachten.

Von Gudrun Billowie 17.01.2026, 06:00
Bald werden wieder Schultüten gepackt.
Bald werden wieder Schultüten gepackt. Symbolfoto: dpa

Wolmirstedt. - Eltern aufgepasst: Kinder, die bis zum 30. Juni 2027 das sechste Lebensjahr vollenden, werden mit dem Beginn des Schuljahres 2027/28 eingeschult. Die Anmeldungen müssen bereits jetzt erfolgen, bis zum 1. März 2026. Das sieht ein Runderlass des Bildungsministeriums vor.