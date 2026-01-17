Unter dem Motto „Probier dich aus - mach was draus!“ laden die Berufsbildenden Schulen Conrad Tack am 21. Januar zur Berufsorientierungsmesse ein. Sie findet bereits zum 22. Mal statt und bietet die Möglichkeit, die BbS in ihrer ganzen Vielfalt kennen zu lernen.

Burg. - Unter dem Motto „Probier Dich aus – mach was draus!“ laden die Berufsbildenden Schulen „Conrad Tack“ am 21. Januar zur Berufsorientierungsmesse ein. Rund 70 Ausbildungspartner präsentieren ihre Angebote zu Ausbildung, Studium, Praktika und Freiwilligendiensten. Knapp 1.300 Schülerinnen und Schüler aus dem Jerichower Land werden erwartet, um sich über vielfältige Berufsfelder und Ausbildungsmöglichkeiten im Landkreis zu informieren und sich auszuprobieren.

Das vielfältige Bildungsangebot reicht von der Berufsvorbereitung über die duale Ausbildung in verschiedenen Fachrichtungen, die Pflegeschule und die Fachschule Sozialpädagogik bis hin zu vollzeitschulischen Bildungsgängen wie Berufsfachschulen, Fachoberschule und Beruflichem Gymnasium. So eröffnen sich vielfältige Wege – vom direkten Berufseinstieg bis hin zum Studium.

Zwei Jubiläen werden gefeiert

Die Berufsbildenden Schulen feiern gleich zwei besondere Jubiläen: Seit 25 Jahren werden am Standort in der ehemaligen Schuhfabrik „Conrad Tack“ in Burg junge Menschen auf das Berufsleben vorbereitet. Gleichzeitig blickt die Berufsausbildung im Jerichower Land auf eine 120-jährige Tradition zurück.

Es sind verschiedene Veranstaltungen und Aktionen geplant, bei denen auch ehemalige Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeitende eingeladen werden, um gemeinsam Erinnerungen auszutauschen. Für die Gestaltung der Feierlichkeiten sucht die Schule noch Fotos der ehemaligen Standorte aus den Jahren 1990 bis 2000 sowie Schul- und Klassenfotos von Ehemaligen, die am heutigen Standort entstanden sind. Wer solche Aufnahmen zur Verfügung stellen möchte, kann sich per Mail an die Schulleitung unter schulleitung@bbs-burg.de wenden.