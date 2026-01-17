Der Verein Calbe macht Kultur zieht eine positive Bilanz nach dem ersten Jahr Vereinsarbeit. Die Mitglieder planen auch im Jahr 2026 wieder einiges, um mehr Kultur in Calbe erlebbar zu machen.

Calbe macht Kultur: Was plant der Verein für 2026?

Das erste Sommerfest des Vereins Calbe macht Kultur in der Kleinstadt im Jahr 2025. Was hat sich der Verein fpr 2026 überlegt?

Calbe. - Das erste Jahr für den kleinen Verein Calbe macht Kultur liegt hinter den Vereinsmitgliedern. Dabei hat der Verein bereits einige Veranstaltungen organisiert und dabei Erfahrungen gesammelt. „Wir haben sechs Veranstaltungen gemacht“, sagt Dirk Wolter. Der Vereinsvorsitzende ist vor allem über die große positive Resonanz aus der Bevölkerung froh.