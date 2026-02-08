weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
Manchmal können Kinder nicht in ihren Familien bleiben, werden unter anderem in Wohngruppen untergebracht. Der Bedarf steigt. Wird auch das BFZ eine Art Kinderheim?

Von Gudrun Billowie 08.02.2026, 11:00
Wird auch das Bildungs- und Freizeitzentrum (BFZ) ein Kinderheim? Plätze werden jedenfalls benötigt.
Wird auch das Bildungs- und Freizeitzentrum (BFZ) ein Kinderheim? Plätze werden jedenfalls benötigt.

Wolmirstedt. - Das Bildungs- und Freizeitzentrum (BFZ) ist seit Jahresbeginn geschlossen. Es gehört dem Landkreis Börde, als neuer Betreiber ist das Bodelschwingh-Haus im Gespräch. Der Landkreis hofft, dass im BFZ Wohngruppen für Kinder eingerichtet werden. In Wolmirstedt gibt es bereits mehrere Einrichtungen, doch der Bedarf wächst.