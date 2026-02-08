Wird BFZ zum Lebensort für Kinder? Kinder in Not: Wenn Familien Hilfe brauchen
Manchmal können Kinder nicht in ihren Familien bleiben, werden unter anderem in Wohngruppen untergebracht. Der Bedarf steigt. Wird auch das BFZ eine Art Kinderheim?
08.02.2026, 11:00
Wolmirstedt. - Das Bildungs- und Freizeitzentrum (BFZ) ist seit Jahresbeginn geschlossen. Es gehört dem Landkreis Börde, als neuer Betreiber ist das Bodelschwingh-Haus im Gespräch. Der Landkreis hofft, dass im BFZ Wohngruppen für Kinder eingerichtet werden. In Wolmirstedt gibt es bereits mehrere Einrichtungen, doch der Bedarf wächst.