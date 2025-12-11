Singende Kita in der Börde Kita „Zwergenhaus“ wird von Drogeriekette „dm“ gefördert
Die Einrichtung in Dahlenwarsleben ist im kommenden Jahr Teil des Programms „Singende Kindergärten“. Die Knirpse erwartet Musikprojekte und eine musische Patenschaft mit einer Filiale im Elbe-Park.
11.12.2025, 09:00
Dahlenwarsleben - Große Freude herrscht in der Kita „Zwergenhaus“ in Dahlenwarsleben: Für das Jahr 2026 ist die Einrichtung für die bundesweite Initiative „Singende Kindergärten“ der Drogeriemarktkette „dm“ ausgewählt worden. „Die Filiale im Elbe-Park übernimmt dabei die Patenschaft unterstützt uns auf unserem musikalischen Weg“, teilte Kita-Leiterin Josephine Schäfer mit.