Die Einrichtung in Dahlenwarsleben ist im kommenden Jahr Teil des Programms „Singende Kindergärten“. Die Knirpse erwartet Musikprojekte und eine musische Patenschaft mit einer Filiale im Elbe-Park.

Die Kita „Zwergenhaus“ in Dahlenwarsleben ist für die bundesweite Initiative „Singende Kindergärten“ ausgewählt worden.

Dahlenwarsleben - Große Freude herrscht in der Kita „Zwergenhaus“ in Dahlenwarsleben: Für das Jahr 2026 ist die Einrichtung für die bundesweite Initiative „Singende Kindergärten“ der Drogeriemarktkette „dm“ ausgewählt worden. „Die Filiale im Elbe-Park übernimmt dabei die Patenschaft unterstützt uns auf unserem musikalischen Weg“, teilte Kita-Leiterin Josephine Schäfer mit.