Eigentlich hätten die Einwohner der Gemeinde Barleben am 16. März 2025 einen neuen Bürgermeister wählen sollen. Doch der Termin ist nun abgesagt worden. Aus welchen Gründen und wie es nun weitergeht.

Bürgermeisterwahl in Barleben

Die Wahl zum Gemeindebürgermeister in Barleben ist zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Barleben. - Mit einer Überraschung wartete Ann Nieschang während der jüngsten Gemeinderatssitzung in Barleben auf. So gab die Wahlleiterin bekannt, dass die im kommenden Jahr anstehende Bürgermeisterwahl nicht wie geplant am 16. März stattfinden wird.