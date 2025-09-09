weather regenschauer
  4. Kneipe in Wolmirstedt: Andreas Richter und die Tradition von Tommis Grillbar

Andreas Richter betreibt seit 35 Jahren eine kleine Kneipe in Wolmirstedt. Er erzählt eine Nachwendegeschichte, wie er die Tradition rettet und was er tagtäglich erlebt.

Von Gudrun Billowie Aktualisiert: 11.09.2025, 13:40
Andreas Richter ist der Inhaber von „Tommis Grillbar“. seit 35 Jahren betreibt er die kleine Kneipe in Wolmirstedt. 
Andreas Richter ist der Inhaber von „Tommis Grillbar“. seit 35 Jahren betreibt er die kleine Kneipe in Wolmirstedt.  Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Eigentlich müsste die kleine Kneipe in der Wolmirstedter Gipfelstraße „Andis Grillbar“ heißen. Schließlich steht Andreas Richter seit 35 Jahren tagtäglich hinterm Tresen und in der Küche von „Tommis Grillbar“. Wie lebt es sich so viele Jahre unter anderem Namen?