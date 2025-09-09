Andreas Richter betreibt seit 35 Jahren eine kleine Kneipe in Wolmirstedt. Er erzählt eine Nachwendegeschichte, wie er die Tradition rettet und was er tagtäglich erlebt.

Die letzte ihrer Art: Kneipe in Wolmirstedt

Wolmirstedt. - Eigentlich müsste die kleine Kneipe in der Wolmirstedter Gipfelstraße „Andis Grillbar“ heißen. Schließlich steht Andreas Richter seit 35 Jahren tagtäglich hinterm Tresen und in der Küche von „Tommis Grillbar“. Wie lebt es sich so viele Jahre unter anderem Namen?