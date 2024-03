Immer weniger Kinder können altersgerecht sprechen, wenn sie eingeschult werden. Zum Teil liegt das an den Versäumnissen der Eltern.

Wolmirstedt - Noch nie zuvor hatten so viele Vorschulkinder in Sachsen-Anhalt Probleme beim Sprechen. Ein Drittel der Jungen und Mädchen, die dieses Jahr in die erste Klasse kommen, können nicht deutlich reden oder haben keinen altersgerechten Wortschatz. Das ist nicht nur alarmierend, sondern regelrecht erschreckend. Schuld sind daran auch die Eltern.