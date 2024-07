Die Gemeindeverwaltung der Niederen Börde hatte bereits vor eineinhalb Jahren die Ansiedlung verkündet. So sollte sich das weltweit tätige Zustellunternehmen im Gewerbegebiet am Mittellandkanal niederlassen.

Im Gewerbegebiet Vahldorf direkt am Mittellandkanal sind noch Flächen frei. Auf einem Areal will sich die DHL Group, ehemals Deutsche Post, mit einem sogenannten Zustellstützpunkt niederlassen.

Vahldorf - Groß war die Freude im Februar 2023, als die damalige Wirtschaftsförderin der Niederen Börde, Karina Schade-Köhl, eine Neuansiedlung in der Region verkünden konnte. Demnach habe der weltweit tätige Paketdienstleister DHL vor, sich im Gewerbegebiet in Vahldorf am Mittellandkanal niederzulassen. Ein rund zwei Hektar großes Grundstück war sogar schon angekauft worden, wie das Unternehmen damals mitteilte. Heute, gut eineinhalb Jahre später, hat sich in dem Industriegebiet ganz offensichtlich nichts getan.