Marode Straßen gibt es viele im Kreis Stendal. Im Norden wird nun entschieden, in welche Huckelpiste das Geld aus dem Sondervermögen vom Bund zuerst gesteckt wird.

Nur dank Sondervermögen aus Berlin: Im Kreis Stendal können Straßen saniert werden

Oben eine Huckelpiste, darunter marode: Die Bahnhofstraße in Osterburg muss saniert werden.

Osterburg. - Läuft alles nach Plan, erwartet die Osterburger in den nächsten Jahren eine Baustelle nach der nächsten. Mit Geld vom Bund hat die Stadt einen neuen Plan geschmiedet, welche Straßen wann saniert werden. Eine Großbaustelle mitten in Osterburg ist neu hinzugekommen.