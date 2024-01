Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Samswegen/Meseberg. - „Ich kann nicht verstehen, was da so lange dauert“, schimpft ein Volksstimme-Leser. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen, dennoch seinen Unmut über den andauernden Zustand der Kreisstraße K1162 zwischen Meseberg und Samswegen loswerden.