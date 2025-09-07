Erneut kam es im Wolmirstedter Ortsteil Mose zu einem Unfall. Die Kreuzung ist besonders für Linksabbieger tückisch.

Kreuzung in Mose: Und wieder hat es gekracht

An der Kreuzung in Mose Richtung Farsleben kommt es immer wieder zu Unfällen.

Wolmirstedt. - Wie kam es zu einem Unfall an der Kreuzung Mose, Richtung Farsleben. Ein Pkw kam am Sonnabend, 6. September, gegen 11.30 Uhr aus Richtung Stendal und wollte an der Ampelkreuzung nach Farsleben links abbiegen. Dabei missachtete er den entgegenkommenden Verkehr und krachte mit einem Transporter zusammen.