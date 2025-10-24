Mit der Sanierung der Heinrich-Heine-Straße sind Straßensperrungen verbunden. Ab November ist die Schwimmbadstraße nicht mehr von der Geschwister-Scholl-Straße aus befahrbar.

Wolmirstedt. - Die Kreuzung zwischen Fabrikstraße, Schwimmbadstraße und Heinrich-Heine-Straße wird ab Montag, 3. November, voll gesperrt. Grund ist die grundhafte Sanierung der Heinrich-Heine-Straße. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 30. April 2026. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Mit der Heinrich-Heine-Straße wird auch ein Stück der Fabrikstraße sowie des Lindhorster Weges saniert. Seit Anfang September wird deshalb auf der Fabrikstraße gebaut. Nun soll auf der Kreuzung der zweite Bauabschnitt beginnen.

Drei Bauabschnitte folgen

Ist dieser Bauabschnitt fertig, folgen drei weitere. Zunächst wird die Heinrich-Heine-Straße ab Schwimmbadstraße bis einschließlich Friedrich-Ebert-Straße saniert, dann folgt der Abschnitt bis zur Samsweger Straße, zuletzt die Kreuzung Heinrich-Heine-Straße/Samsweger Straße mit dem Teilstück Lindhorster Weg. Im Frühjahr 2027 soll alles fertig sein.

Die Stadt Wolmirstedt ist für den Straßen- und Gehwegbau sowie für die Beleuchtung zuständig, der WWAZ für die Schmutz-, Regen- und Trinkwasserleitungen, die Stadtwerke für Elektro- und Fernwärmeleitungen.

Die Arbeiten der Stadt werden zu einem Drittel durch Bundesmittel und zu einem Drittel durch Landesmittel gefördert.