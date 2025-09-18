Kultur erleben in der Niederen Börde: Zwei Denkmale öffnen ihre Türen

Am Tag des offenen Denkmals strömten mehrere hundert Besucher auf das Gelände der Domäne in Groß Ammensleben, hervorgegangen aus einem Benediktinerkloster. Mehrere Mitmachangebote standen zur Wahl, unter anderem Blumenbinden.

Groß Ammensleben/Gutenswegen - Gleich zwei Sehenswürdigkeiten in der Niederen Börde haben am bundesweiten Tag des offenen Denkmals zahlreiche Besucher empfangen. In Groß Ammensleben wurde nicht nur das Fest rund um das ehemalige Kloster mit der altehrwürdigen Kirche „Sankt Peter und Paul“ gefeiert, sondern auch das 25-jährige Bestehen des Info-Zentrums auf der Domäne, dem früheren Kloster.