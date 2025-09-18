Fotos: Schöne Momente vom Tag des offenen Denkmals Kultur erleben in der Niederen Börde: Zwei Denkmale öffnen ihre Türen
Groß Ammensleben und Gutenswegen feiern mit Führungen, Konzerten und Kreativangeboten.
18.09.2025, 17:00
Groß Ammensleben/Gutenswegen - Gleich zwei Sehenswürdigkeiten in der Niederen Börde haben am bundesweiten Tag des offenen Denkmals zahlreiche Besucher empfangen. In Groß Ammensleben wurde nicht nur das Fest rund um das ehemalige Kloster mit der altehrwürdigen Kirche „Sankt Peter und Paul“ gefeiert, sondern auch das 25-jährige Bestehen des Info-Zentrums auf der Domäne, dem früheren Kloster.