  4. Kunst unter freiem Himmel: Künstler entdeckt neue Talente: So kreativ ist die Börde

Mit Pinsel auf Leinwand: Für Hobbymaler geht ein langgehegter Traum in Erfüllung. Unter Anleitung von Reinhard Schimka erschaffen Kursteilnehmer in Klein Ammensleben ihre ersten Kunstwerke.

Von Sebastian Pötzsch 15.09.2025, 09:00
Der erste Malkurs zum Thema "Porträt" des Kultur- und Geschichtsvereins Klein Ammensleben ist sehr gut angenommen worden. Mit zehn Teilnehmern, aus Uhrsleben, Eimersleben, Welle, Hillersleben, Colbitz und Klein Ammensleben wurde unter freiem Himmel gemalt.
Foto: Reinhard Schimka

Klein Ammensleben - Der erste Malkurs des Kultur und Geschichtsvereins Klein Ammensleben war erfolgreich. Zehn Hobbykünstler folgten der Einladung zum Erstellen eines Porträts. Das hat der Vereinsvorsitzende und Maler Reinhard Schimka mitgeteilt.