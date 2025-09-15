Der erste Malkurs zum Thema "Porträt" des Kultur- und Geschichtsvereins Klein Ammensleben ist sehr gut angenommen worden. Mit zehn Teilnehmern, aus Uhrsleben, Eimersleben, Welle, Hillersleben, Colbitz und Klein Ammensleben wurde unter freiem Himmel gemalt.

Foto: Reinhard Schimka