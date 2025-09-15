Kunst unter freiem Himmel Künstler entdeckt neue Talente: So kreativ ist die Börde
Mit Pinsel auf Leinwand: Für Hobbymaler geht ein langgehegter Traum in Erfüllung. Unter Anleitung von Reinhard Schimka erschaffen Kursteilnehmer in Klein Ammensleben ihre ersten Kunstwerke.
15.09.2025, 09:00
Klein Ammensleben - Der erste Malkurs des Kultur und Geschichtsvereins Klein Ammensleben war erfolgreich. Zehn Hobbykünstler folgten der Einladung zum Erstellen eines Porträts. Das hat der Vereinsvorsitzende und Maler Reinhard Schimka mitgeteilt.