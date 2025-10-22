Droht Kirchen in der Börde das Aus? Landessynode will Bestand ausdünnen
Die Evangelische Kirche verlangt von ihren Gemeinden Gebäudekonzepte mit dem Ziel, einzelne Gotteshäuser aufzugeben. Doch es gibt eine Idee, von der Pfarrer Thomas Meyer in Dahlenwarsleben berichtet - und Hoffnungen schürt.
22.10.2025, 11:15
Dahlenwarsleben - In den Dörfern des Kirchenkreises geht die Angst um. Davon betroffen sind jedoch nicht nur Gläubige, die jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen. Schließlich geht es um nichts Geringeres als den Erhalt eins jeden Gotteshauses in den 24 Ortschaften der Gemeinden Elbe-Heide, Barleben und Niedere Börde sowie in Wolmirstedt.