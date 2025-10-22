Die Evangelische Kirche verlangt von ihren Gemeinden Gebäudekonzepte mit dem Ziel, einzelne Gotteshäuser aufzugeben. Doch es gibt eine Idee, von der Pfarrer Thomas Meyer in Dahlenwarsleben berichtet - und Hoffnungen schürt.

Droht Kirchen in der Börde das Aus?

Ist die Zukunft der Kirche in Dahlenwarsleben und der anderer Gotteshäuser der Pfarrbereiche Angern, Colbitz und Wolmirstedt gefährdet? Um den Bestand zu sichern, könnte die Gründung einer Stiftung helfen.

Dahlenwarsleben - In den Dörfern des Kirchenkreises geht die Angst um. Davon betroffen sind jedoch nicht nur Gläubige, die jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen. Schließlich geht es um nichts Geringeres als den Erhalt eins jeden Gotteshauses in den 24 Ortschaften der Gemeinden Elbe-Heide, Barleben und Niedere Börde sowie in Wolmirstedt.