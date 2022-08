Neubau Landkreis kassiert eigene Pläne für Groß Ammensleber Rettungswache wieder ein

Der Bau einer neuen Rettungswache in Groß Ammensleben verzögert sich offenbar. So hat der Landkreis seine eigenen Pläne kassiert. Das Gebäude sollte von der Niederen Börde gebaut werden, um es dann an den Kreis zu vermieten.