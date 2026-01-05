Am 5. Januar sind mehrere Löschfahrzeuge in die Kleingartenanlage „An der Ebendorfer Straße“ nach Barleben ausgerückt, um einen Laubenbrand zu löschen. Viel retten konnten sie nicht mehr - an der Laube ist Totalschaden entstanden.

Laube in Kleingartenanlage in Barleben steht in Flammen

Müslüm Kar steht vor den Resten seiner verbrannten Laube.

Barleben - Anwohner der Kleingartenanlage „An der Ebendorfer Straße“ in Barleben wurden am Montag gegen 8 Uhr morgens von einer großen Rauchwolke aufgeschreckt, die auch noch in weiterer Entfernung zu sehen war. Kurze Zeit später näherten sich Löschfahrzeuge der Feuerwehren aus Ebendorf, Barleben und Meitzendorf der Kleingartenanlage, in der eine Laube lichterloh brannte.