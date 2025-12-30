Am zweiten Weihnachtsfeiertag starteten über 60 Teilnehmer auf der Schlossdomäne. Die Spenden gingen an Veit, der unheilbar an Chorea Huntington erkrankt ist.

Das Startfoto vor dem Start zum Gänsebratenvernichtungslauf gehört dazu. Im Rollstuhl hatte sich auch der 16-jährige Veit eingereiht.

Wolmirstedt. - Minus acht Grad zeigte das Thermometer an, trotzdem starteten rund 60 Teilnehmer zum Gänsebratenvernichtungslauf. Dabei geht es nicht um Rekorde, sondern um die gemeinsame Bewegung am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wer die fünf Kilometer lange Strecke absolviert hat, wird von Cornelia von Heine und Franziska von Heine mit heißen Getränken belohnt.