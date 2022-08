Lebensgefahr droht Badegästen am Adamsee zwischen Magdeburg und Barleben

Barleben - Der Sommer in der Region ist in vollem Gange: Seit Wochen überschreiten die Thermometer immer wieder die 30-Grad-Marke. Verständlicherweise suchen die Menschen nach einer Abkühlung. Bereits seit Jahren gilt der Adamsee östlich von Barleben als absoluter Geheimtipp unter den Barlebern. Doch seit einigen Tagen wird der See regelrecht überrannt. Dabei ist das eigentlich strikt verboten, denn im See herrscht Lebensgefahr.