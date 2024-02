Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt. - „Wir haben hier in der Schule eine Toilette für 70 Frauen“, sagt Doreen Haensch, Schulleiterin der Johannes-Gutenberg-Grundschule in Wolmirstedt. Zustände wie auf einem Rockkonzert. „Hier ist manchmal so eine lange Schlange vor dem WC, dass viele Lehrer, auch ich, die Toiletten der Schüler mit benutzen.“ Das ist aber nur eines der vielen Probleme, die das Leben für Lehrer und Schüler an der Wolmirstedter Schule nicht leichter machen. Im Argen liegt viel mehr.