Rene Splettstößer war immer gern für andere da. Nun ist er an Leukämie gestorben.

Meitzendorf/Wanzleben - Rene Splettstößer ist am Sonnabend gestorben. Der 17-Jährige wäre gern am Leben geblieben, doch der Blutkrebs hatte sich gnadenlos und unnachgiebig gezeigt. Rene ist am 29. Juli für immer eingeschlafen, im Kreise seiner Familie. Sie wird ihm den allergrößten letzten Wunsch bald erfüllen.

„Am Ende war er ganz ruhig“, sagt Renes Mutter Alexandra Witzorke. Sie war bis zum letzten Atemzug bei ihm und musste ihren Sohn doch gehen lassen, der lieber ins Leben starten, einen Beruf erlernen und reisen wollte. Vor allem wollte Rene den Führerschein in den Händen halten.

Bis zum Schluss hatte er gehofft, die Leukämie könne nach intensiven Behandlungen, Krankenhausaufenthalten, Höhen und Tiefen aus seinem Körper vertrieben werden. Über zwei Jahre haben seine Mutter, ihr Lebenspartner, seine Schwester und viele andere Wegbegleiter die Hoffnung mit ihm hochgehalten. Was bleibt, ist die Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit.

Nach der Diagnose begann das Rennen gegen die Zeit

Die Diagnose bekam Rene am 18. Mai 2021. An diesem Tag begann das Rennen gegen die Zeit und vor allem die Suche nach einem Stammzellenspender. Einen genetischen Zwilling zu finden, gleicht der berühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen.

Damals erfuhr die Öffentlichkeit von Renes Schicksal, denn je mehr Menschen sich in der Stammzellenspenderdatei registrieren lassen, um so mehr steigen die Chancen, den genetischen Zwilling zu finden.

Suche nach genetischem Zwilling

In der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) sind mehr als 11,5 Millionen potenzielle Spenderinnen und Spender registriert, bis heute wurden mehr als 105000 Stammzellspenden vermittelt.

Auch Rene hatte Glück. Ein Spender wurde gefunden, als sein Leben bereits am seidenen Faden hing. Der Spender und das gesamte medizinische Team machten dem Jungen ein besonderes Geburtstagsgeschenk. Einen Tag nach seinem 16. Geburtstag, am 22. Oktober 2021, bekam Rene seine erste Stammzellenspende.

Es wurde nicht alles gut, aber besser. Rene eroberte sich den Alltag zurück, pflegte besonders mit seiner Mutter einen humorvollen Umgang, beide lachten tapfer gegen das Schicksal an, das ihnen so viel abverlangte.

Familie lebte im ständigen Ausnahmezustand

Alexandra Witzorke versuchte den Spagat, unablässig für Rene da zu sein und ihrem Beruf nachzugehen. Ein fast unmögliches Unterfangen, doch für die tatkräftige Frau stand immer fest: Rene steht an erster Stelle. Sie fuhr täglich zu ihm ins Krankenhaus, nach Magdeburg oder Halle, brachte sein Lieblingsessen, kümmerte sich darum, dass ihr Sohn Ablenkung fand, Freude vor allem, war glücklich, wenn Rene nach Hause zurückkehrte.

Doch fast ein Jahr später meldete sich die Leukämie zurück. Wieder wurde ein Stammzellenspender benötigt, der erste kam aus medizinischen Gründen nicht mehr infrage. Die fieberhafte Suche begann von Neuem.

Zweite Stammzellenspende

Die Zeit raste, die Organe drohten, den Dienst zu versagen, doch auch diesmal wurde ein Spender gefunden. Am 16. Dezember 2022 bekam Rene Splettstößer die zweite Stammzellenspende.

Die Stammzellen wuchsen an, es regte sich Hoffnung. Rene blieb unter enger medizinischer Kontrolle, er begann, Zukunftspläne zu schmieden. Mit seiner Familie wollte er nach Dänemark fahren und Disneyland in Paris besuchen, den Führerschein machen und er wünschte sich ein Klassentreffen im September, weil er glaubte, dann wäre die Leukämie endgültig in die Wüste geschickt. Doch es kam anders.

Rene pochte auf ein Versprechen

Am 6. Juni 2023 erlebte er einen Rückfall. Die Überlebenschance wurde mit einem Prozent benannt. Seine ehemalige Klasse der Barleber Schule organisierte das Klassentreffen sofort. Seine Schulkameraden hatten die Schule bereits vor einem Jahr verlassen, lernen Berufe oder büffeln fürs Abitur. Für Rene dreht sich seit der neunten Klasse alles um Leukämie, Stammzellen und die Hoffnung, trotzdem eines Tages ins Leben zu starten.

Das Klassentreffen war eine Überraschung für Rene, ein herzliches Wiedersehen. Seine ehemaligen Mitschüler erzählten, Rene war immer um das Wohl anderer bemüht, habe sich sogar mit Lehrern angelegt, wenn er seine Mitschüler benachteiligt sah, gab gern guten Rat.

Sie alle haben für ihn eine Bank bemalt. Die hatte der Loitscher Holzkünstler Dietmar Neubauer angefertigt. Dem 80-Jährigen geht Renes Schicksal schon lange sehr nah, er hat viele Spenden gesammelt, sogar ein Auto organisiert, das er Rene im August übergeben wollte. „Die Aussicht sollte dem Jungen Kraft geben.“

Nun ist Rene in einer anderen Welt. Seine Nieren hatten versagt, doch bevor er in den Krankenwagen stieg, nahm er seiner Mutter das Versprechen ab: Sie solle ihren Lebensgefährten heiraten, die geplante Hochzeit unter allen Umständen durchziehen. „Dieses Versprechen werden wir halten“, sagt Alexandra Witzorke. Doch zuerst werden sie und alle Weggefährten Rene begleiten. Auf seinem letzten Weg.