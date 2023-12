Bäckermeister David Bahrendt hält in der Bäckerei Düsedau an traditionellen Rezepturen fest. Doch nicht nur das überzeugte das Fachmagazin „Die Feinschmecker“.

Bäckermeister David Bahrendt und seine Lindhorster Mühlenbäckerei Düsedau wurden mit dem Prädikat „Die besten Bäcker in Deutschland“ ausgezeichnet.

Lindhorst - Das renommierte Fachmagazin „Der Feinschmecker“ hat die Lindhorster Mühlenbäckerei Düsedau kürzlich in die Kategorie „Die besten Bäcker in Deutschland“ eingestuft. Untersucht wurden dabei mehr als 450 Bäckereien in ganz Deutschland.