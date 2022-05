Lindhorster Drache wird zum Klettertier

Lindhorst - Auf dem Lindhorster Dorfanger lässt der Drache ab sofort geduldig die Kinder über seinen Schlangenkörper klettern. Nachdem die Fundamente zwei Wochen aushärten mussten, konnten nun in einem Mitmach-Workshop unter Anleitung des Spielzeugbauers die Netze in die Flügel eingezogen werden. Am Lindwurm warteten aber schon die ersten Kinder, um das Spielgerät in Besitz zu nehmen.