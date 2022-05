Lindhorster Mühle von Sturm Nadia schwer beschädigt

Der Schaden ist immens, die Betroffenheit in Lindhorst groß: Sturm Nadia hat die Bockwindmühle beschädigt.

Lindhorst - Es muss wohl in den Morgenstunden des Sonntags passiert sein, als der Sturm auf die Bockwindmühle so stark drückte, dass die Flügel schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ein Flügel wurde sogar von der Mühle gerissen.