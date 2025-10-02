Zwei Höhepunkte im Oktober: Bandabend mit BBQ sowie Lichterfest mit Lampionumzug und Stockbrot sollen Gäste ins „Camping und Erlebnis-Resort“ locken.

Mit einem Lampionumzug will der Camper-Verein am 11. Oktober noch einmal Gäste an den Jersleber See locken. Am 3. Oktober ist ein Bandabend geplant.

Jersleber See - Mit zwei letzten Veranstaltungen in diesem Jahr sollen noch einmal Gäste an den Jersleber See gelockt werden. Livemusik und Barbecue wird am Freitag, 3. Oktober, während eines Bandabends geboten. Ab 18 Uhr sind Gäste zwischen der Strandbar und der Gaststätte „Flying Fish & Meat“ willkommen.