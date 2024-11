Eine Motorradgruppe „Biker zeigen Herz für Kinder“ besuchte Dietmar Neubauer in Loitsche. Sie haben ein gemeinsames Ziel: Spenden sammeln, um zu helfen. Das ist geplant.

Dessauer Biker in der Börde

Loitsche - Was haben Dietmar Neubauer aus Loitsche und die Dessauer Motorradgruppe „Biker zeigen Herz für Kinder“ gemeinsam? Beide werben mit großem Engagement Spendengelder ein, um bedürftige Menschen oder Einrichtungen zu unterstützen. Annett Simroth, Leiterin der „Lila Wolke“, dem Kinderhospiz in Dessau, stellte den Kontakt zwischen Dietmar Neubauer und den Bikern her. Diese Projekte werden unterstützt.